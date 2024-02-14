Самолет Санкт-Петербург – Дубай совершил вынужденную посадку в Баку

Всё из-за обстановки в регионе и обменом авиаударами между Ираном и Израилем.

В пятницу, 13 июня, авиалайнер, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Дубай, был вынужден изменить маршрут и приземлиться в столице Азербайджана.

Как сообщает 78.ru, самолет совершил посадку в аэропорту Баку в 04:24 по московскому времени. Причиной изменения маршрута стало закрытие воздушного пространства Ирана для гражданской авиации. Это решение связано с обострением обстановки в регионе и обменом авиаударами между Ираном и Израилем.

Авиакомпания и аэропорт Баку обеспечивают пассажиров необходимой помощью. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем маршруте следования рейса.

Ранее Piter.TV сообщал, что пассажирский самолёт рухнул в жилом районе на западе Индии.

Фото: Piter.TV