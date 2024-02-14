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Самолет Санкт-Петербург – Дубай совершил вынужденную посадку в Баку
Сегодня, 12:33
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Самолет Санкт-Петербург – Дубай совершил вынужденную посадку в Баку

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Всё из-за обстановки в регионе и обменом авиаударами между Ираном и Израилем.

В пятницу, 13 июня, авиалайнер, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Дубай, был вынужден изменить маршрут и приземлиться в столице Азербайджана.

Как сообщает 78.ru, самолет совершил посадку в аэропорту Баку в 04:24 по московскому времени. Причиной изменения маршрута стало закрытие воздушного пространства Ирана для гражданской авиации. Это решение связано с обострением обстановки в регионе и обменом авиаударами между Ираном и Израилем.

Авиакомпания и аэропорт Баку обеспечивают пассажиров необходимой помощью. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем маршруте следования рейса.

Ранее Piter.TV сообщал, что пассажирский самолёт рухнул в жилом районе на западе Индии.

Фото: Piter.TV

Теги: вынужденная посадка, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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