Прямые рейсы между Омском и Петербургом запустят с 5 июня

Начиная с 2 июля и вплоть до окончания лета (до 31 августа), частота рейсов увеличится до ежедневной.

С 5 июня авиакомпания "Аэрофлот" начнет осуществлять прямые перелеты между Омском и Петербургом, сообщило руководство омского аэропорта.

Рейсовые перевозки по данному направлению будут проводиться три раза в неделю — во вторник, четверг и пятницу. Самолет поднимется в воздух из Омска в 08:50 утра. Стоимость авиабилета на начальный рейс 5 июня доступна от 15,3 тысячи рублей, продолжительность полета составит чуть меньше четырех часов — 3 часа 55 минут.

Начиная с 2 июля и вплоть до окончания лета (до 31 августа), частота рейсов увеличится до ежедневной. Полёты по маршруту Омск-Санкт-Петербург станут регулярными и будут отправляться дополнительно в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:35. Сейчас прямой путь из Омска в Cеверную столицу возможен лишь ранним рейсом компаний "Россия" и "Северный ветер".

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Фото: Piter.TV