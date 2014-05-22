Туристы из Израиля смогут долететь до Петербурга без пересадок

El Al открывает прямые рейсы на Boeing 739.

Израильская авиакомпания El Al Israel Airlines объявила о запуске прямых рейсов из Тель-Авива в Петербург. Полеты начнутся в ближайшее время, сообщила глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова. Время в пути составит 5 часов 15 минут. Перевозку пассажиров будут осуществлять на среднемагистральных Boeing 739, вмещающих до 189–220 человек.

Это первый прямой маршрут между двумя городами в истории авиакомпании. Ранее El Al приостановила полеты из Тель-Авива в Москву, объясняя это ухудшением ситуации в воздушном пространстве над Россией. Изначально ограничение действовало до сентября, затем его продлили до 22 октября включительно. Открытие рейсов в Петербург выглядит как альтернативное решение для сохранения присутствия на российском рынке.

Новое направление открывает возможности для деловых и туристических поездок, усиливая транспортную доступность между Израилем и Северо-Западным регионом России. Конкуренция на маршруте пока отсутствует.

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Фото: Piter.TV