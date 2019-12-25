Рейс Flydubai из Дубая в Петербург неожиданно сел в Пакистане

Самолет Flydubai по пути в Петербург внепланово приземлился в Исламабаде.

Самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в пакистанском Исламабаде. Информация об изменении маршрута появилась в сервисе отслеживания полетов Flightradar. Воздушное судно вылетело из Дубая в 16:15 по московскому времени и менее чем через 3 часа совершило посадку в Пакистане.

Изначально самолет должен был прибыть в петербургский аэропорт Пулково в 23:30. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, новое расчетное время прибытия рейса изменилось на 2:55. Причины внеплановой посадки в Исламабаде в опубликованной информации не уточняются.

На фоне ситуации с рейсом Flydubai в Пулково также числится отмененным рейс Emirates EK 175 из Дубая в Петербург. Кроме того, утром 12 сентября в аэропорту задерживались более 30 вылетов в разные города, среди которых были Сочи, Казань, Москва, Минеральные Воды, Владикавказ и Анкара. Накануне в Пулково из-за технического сбоя пассажиров временно регистрировали на рейсы вручную, а информация на табло некоторое время не отображалась.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолет Turkish Airlines поставил мировой рекорд по налету за год.

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