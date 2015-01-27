На Руднева 5-летний ребёнок попал под колёса Nissan X-Trail

Он пересекал проезжую часть в сопровождении родственников.

В Петербурге проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал 5-летний ребенок. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 8 сентября у дома 22 по улице Руднева автомобиль Nissan X-Trail под управлением 39-летнего мужчины вне зоны пешеходного перехода наехал на 5-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть в сопровождении родственников.

Несовершеннолетний пешеход госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.12.24 КоАП РФ (ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Фото: Piter.tv