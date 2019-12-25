Во время пожара на Руднева пострадала женщина

В трехкомнатной квартире горела площадь 3 "квадрата".

В Выборгском районе Петербурга во время пожара в квартире пострадала женщина. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице.

По данным экстренных служб, 23 июня в 09:07 поступило сообщение о возгорании в трёхкомнатной квартире на улице Руднева, дом 27, корпус 2. Происходило горение на площади 3 кв. метра.

В 09:47 пожар был ликвидирован силами 15 спасателей МЧС. В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение.

Ранее мужчина пострадал в пожаре на Манчестерской.

Фото: Piter.TV