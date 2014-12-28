На улице Стасовой горела трехкомнатная квартира

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 27 августа, в Красногвардейском районе произошел пожар. На улице Стасовой в доме № 4, корпус 1, горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:42. Пламя охватило один квадратный метр.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три спецмашины и 15 спасателей. В 14:06 пожар потушили.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Герасимовской во время пожара в комнате пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv