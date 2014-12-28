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На улице Стасовой горела трехкомнатная квартира
Сегодня, 14:27
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На улице Стасовой горела трехкомнатная квартира

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В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 27 августа, в Красногвардейском районе произошел пожар. На улице Стасовой в доме № 4, корпус 1, горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:42. Пламя охватило один квадратный метр. 

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три спецмашины и 15 спасателей. В 14:06 пожар потушили. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Герасимовской во время пожара в комнате пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар, улица стасовой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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