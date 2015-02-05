На Герасимовской во время пожара в комнате пострадал мужчина

В Калининском районе сегодня, 27 августа, произошел пожар. На Герасимовской улице в доме № 15 полыхала двухкомнатная квартира. В результате случившегося пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:21. В комнате пламя охватило пять квадратных метров.
По вызову прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили квартиру за 33 минуты.
Спасатели передали пострадавшего медикам. Мужчину доставили в больницу. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Мичманской улице во время пожара пострадал мужчина.
Фото: Piter.tv
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