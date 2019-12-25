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На Мичманской улице во время пожара пострадал мужчина
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На Мичманской улице во время пожара пострадал мужчина

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Пострадавшего доставили в больницу.

В Василеостровском районе накануне, 26 августа, произошел пожар. На Мичманской улице в доме № 2, корпус 1, горела двухкомнатная квартира. На кухне пламя охватило один квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.     

Во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Информация о состоянии горожанина уточняется. 

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей на трех спецмашинах. Они потушили пламя к 00:18.    

Ранее мы писали, что в центре Петербурга горел подвал жилого дома.

Фото: Piter.tv

Теги: мичманская улица, мчс, пожар в квартире, пострадал во время пожара
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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