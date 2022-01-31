В центре Петербурга горел подвал жилого дома

Тушили пожар 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

В Центральном районе вечером 26 августа произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Рылеева, 20, поступила на пульт спасателей в 21:39. В подвале площадью 30 "квадратов", который находится в жилой части здания, полыхала обстановка на площади 10 "квадратов". К 22:00 огонь ликвидировали.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Полевой улице в квартире горел коридор.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)