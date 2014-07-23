  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Полевой улице в квартире горел коридор
Сегодня, 17:15
121
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Полевой улице в квартире горел коридор

0 0

Огонь охватил три квадратных метра.

Сегодня, 26 августа, в Колпинском районе произошел пожар. На Полевой улице в доме № 9 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Огонь охватил три квадратных метра в коридоре двухкомнатной квартиры. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:31. 

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 16:58 пожар был ликвидирован.    

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Турбинной улице случился пожар в капитально-ремонтируемом здании.

Фото: Piter.tv

Теги: горел коридор, мчс, пожар на полевой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии