На Полевой улице в квартире горел коридор

Огонь охватил три квадратных метра.

Сегодня, 26 августа, в Колпинском районе произошел пожар. На Полевой улице в доме № 9 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Огонь охватил три квадратных метра в коридоре двухкомнатной квартиры. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:31.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 16:58 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Турбинной улице случился пожар в капитально-ремонтируемом здании.

Фото: Piter.tv