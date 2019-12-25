На Турбинной улице случился пожар в капитально-ремонтируемом здании

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины.

В Кировском районе сегодня, 26 августа, произошел пожар. На Турбинной улице в доме № 19 вспыхнуло пламя в капитально-ремонтируемом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:14. В помещении на первом этаже происходило горение обстановки на площади 13 квадратных метров.

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины. Они тушили пламя в течение 18 минут. В 15:32 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на 8-й Красноармейской улице горела коммуналка.

Фото: Piter.tv