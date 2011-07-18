На 8-й Красноармейской улице горела коммуналка

Пламя охватило 1,5 квадратных метра.

Сегодня, 26 августа, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На 8-й Красноармейской улице в доме № 18 горела коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:21. В четырехкомнатной квартире в коридоре горела обстановка на площади 1,5 "квадрата".

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. В 12:48 пожар удалось потушить.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere