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На 8-й Красноармейской улице горела коммуналка
Сегодня, 14:13
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На 8-й Красноармейской улице горела коммуналка

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Пламя охватило 1,5 квадратных метра.

Сегодня, 26 августа, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На 8-й Красноармейской улице в доме № 18 горела коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:21. В четырехкомнатной  квартире в коридоре горела обстановка на площади 1,5  "квадрата". 

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. В 12:48 пожар удалось потушить.    

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в лесу около посёлка Мельниково заблудились мужчина и женщина.

Фото: Pxhere

Теги: 8-я красноармейская улица, горела коммуналка, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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