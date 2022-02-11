  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В жилом доме на Народной тлел утеплитель
Сегодня, 15:15
137
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В жилом доме на Народной тлел утеплитель

0 0

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:33. Пламя охватило 0,5 "квадрата".

В Невском районе сегодня, 17 июня, произошел пожар. На Народной улице в доме 96 в подвале происходило тление утеплителя. Возгорание случилось в жилом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:33. Пламя охватило 0,5 "квадрата". С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. 

В 13:49 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в квартире на улице Генерала Хазова горела "трешка".

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, народная улица, пожар в подвале
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии