В жилом доме на Народной тлел утеплитель

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:33. Пламя охватило 0,5 "квадрата".

В Невском районе сегодня, 17 июня, произошел пожар. На Народной улице в доме 96 в подвале происходило тление утеплителя. Возгорание случилось в жилом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:33. Пламя охватило 0,5 "квадрата". С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В 13:49 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в квартире на улице Генерала Хазова горела "трешка".

Фото: Piter.tv