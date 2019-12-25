В квартире на улице Генерала Хазова горела "трешка"

Огнеборцы тушили пламя в течение 19 минут.

В Пушкине сегодня, 17 июня, произошел пожар. На улице Генерала Хазова в доме № 43 горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:07. В трехкомнатной квартире происходило горение на площади 0,5 "квадрата".

Огнеборцы тушили пламя в течение 19 минут. Пожар ликвидировали 15 спасателей и три спецмашины.

Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Индустриальном проспекте произошел пожар в квартире.

Фото: Piter.tv