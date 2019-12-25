На Индустриальном проспекте произошел пожар в квартире

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В Красногвардейском районе сегодня, 17 июня, произошел пожар. На Индустриальном проспекте в доме № 38, корпус 2, вспыхнуло пламя. В квартире происходило горение на площади два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:49. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они боролись с огнем в течение 18 минут.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в 3-м Рабфаковском переулке случился пожар в бытовке.

Фото: Piter.tv