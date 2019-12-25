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В 3-м Рабфаковском переулке случился пожар в бытовке
Сегодня, 10:22
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В 3-м Рабфаковском переулке случился пожар в бытовке

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С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. 

В Невском районе сегодня, 17 июня, произошел пожар. В 3-м Рабфаковском переулке, 5, корпус 4, полыхала бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:01. В бытовке происходило горение по всей площади. С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. 

В 10:14 пожар был ликвидирован. Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Новокондакопшино горел одноэтажный дом с мансардой.

Фото: Piter.tv

Теги: 3-й рабфаковский переулок, мчс, пожар в бытовке
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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