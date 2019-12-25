В Новокондакопшино горел одноэтажный дом с мансардой

С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сегодня, 17 июня, в Пушкинском районе произошел пожар. В Новокондакопшино, 5, горел одноэтажный дом с мансардой. Там происходило горение на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:42. С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава.

Пожар удалось потушить к 08:27. Во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Дальневосточном проспекте горел магазин "Винлаб".

Фото: Piter.tv