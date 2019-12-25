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В Новокондакопшино горел одноэтажный дом с мансардой
Сегодня, 9:14
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В Новокондакопшино горел одноэтажный дом с мансардой

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С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава. 

Сегодня, 17 июня, в Пушкинском районе произошел пожар. В Новокондакопшино, 5, горел одноэтажный дом с мансардой. Там происходило горение на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:42. С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава. 

Пожар удалось потушить к 08:27. Во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Дальневосточном проспекте горел магазин "Винлаб".

Фото: Piter.tv

Теги: горел дом с мансардой, мчс, пожар в новокондакопшино, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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