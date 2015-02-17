На Дальневосточном проспекте горел магазин "Винлаб"

Сведений о пострадавших нет.

В Петербурге в магазине "Винлаб" днем 16 июня произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Информация о возгорании в 13-этажном здании, на первом этаже, по адресу: Дальневосточный проспект, 12к2, поступила на пульт спасателей в 12:25. В "Винлабе" полыхала обстановка на площади "квадрата". К 12:42 огонь потушили.

Сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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