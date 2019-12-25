  1. Главная
В ответ на замечание мужчина распылил аэрозольное устройство в магазине на Дальневосточном
В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В Невском районе задержан распыливший аэрозольное устройство в продавца в магазине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 16 декабря в полицию поступило сообщение о конфликте в торговой точке на Дальневосточном проспекте. Было установлено, что нетрезвый 60-летний мужчина закурил, а в ответ на замечание напал на 57-летнюю сотрудницу. 

В тот же день на проспекте Большевиков злоумышленника поймали и доставили в отдел. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Аэрозольное устройство изъято. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан распыливший "перцовку" в женщину и ее детей на Коломяжском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

