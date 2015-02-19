  1. Главная
Задержан распыливший "перцовку" в женщину и ее детей на Коломяжском
Сегодня, 8:49
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Приморского района задержали мужчину, который распылил перцовый газ в женщину и ее детей на Коломяжском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел 18 октября в ходе конфликта. Поссорились 45-летняя приезжая из Московской области и незнакомец, также пострадали девочки 9 и 13 лет. Они обратились в травмпункт с химическим ожогом глаз. 

Накануне по подозрению в совершении преступления поймали 31-летнего мужчину с улицы Героев. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: трое молодых людей избили и ограбили юношу с девушкой на площади Чернышевского. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

