Задержан распыливший "перцовку" в женщину и ее детей на Коломяжском

Полицейские Приморского района задержали мужчину, который распылил перцовый газ в женщину и ее детей на Коломяжском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 18 октября в ходе конфликта. Поссорились 45-летняя приезжая из Московской области и незнакомец, также пострадали девочки 9 и 13 лет. Они обратились в травмпункт с химическим ожогом глаз.

Накануне по подозрению в совершении преступления поймали 31-летнего мужчину с улицы Героев. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти