Трое молодых людей избили и ограбили юношу с девушкой на площади Чернышевского
Сегодня, 14:23
239
Общая сумма материального ущерба составила 21 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на площади Чернышевского. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 23 ноября трое молодых людей нанесли множественные удары 18-летнему юноше, брызнули в него из газового баллончика, после чего распылили газ и в лицо спутницы. Злоумышленники также похитили сумку с наушниками, книгами и другими вещами. Общая сумма материального ущерба составила 21 тыс. рублей. Потерпевших доставили в медицинское учреждение. Парню диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и ожоги глаз, девушке – химические ожоги роговицы глаз. 

Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте 20, 22 и 23 лет. Один из них на момент задержания имел при себе сверток с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотического. Изъятое направили на экспертизу. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец сломал телефон девушки и распылил в нее "перцовку" в ответ на замечание. 

Фото: Piter.TV 

