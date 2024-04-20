Трое молодых людей избили и ограбили юношу с девушкой на площади Чернышевского

Общая сумма материального ущерба составила 21 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на площади Чернышевского. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 ноября трое молодых людей нанесли множественные удары 18-летнему юноше, брызнули в него из газового баллончика, после чего распылили газ и в лицо спутницы. Злоумышленники также похитили сумку с наушниками, книгами и другими вещами. Общая сумма материального ущерба составила 21 тыс. рублей. Потерпевших доставили в медицинское учреждение. Парню диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и ожоги глаз, девушке – химические ожоги роговицы глаз.

Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте 20, 22 и 23 лет. Один из них на момент задержания имел при себе сверток с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотического. Изъятое направили на экспертизу.

