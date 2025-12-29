  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудник полиции совершил разбойное нападение в квартире на Шаумяна
Сегодня, 15:26
82
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудник полиции совершил разбойное нападение в квартире на Шаумяна

0 0

Фигуранты проникли в жилище, связали потерпевшего и нанесли ему множественные удары.

В Петербурге задержаны подозреваемые в разбойном нападении. Следователи Красногвардейского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. 

Как сообщили в СК РФ, двое мужчин, один из которых занимает должность оперуполномоченного оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по региону, 17 февраля получили информацию от своей знакомой о хранении запрещенных веществ в квартире по проспекту Шаумяна. Фигуранты проникли в жилище, связали потерпевшего и нанесли ему множественные удары. Кроме того, злоумышленники похитили мобильный телефон и наркотические средства. 

Задержанным предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец получил по лицу и лишился мобильника на улице Композиторов. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: проспект шаумяна, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии