В Москве задержали мужчину за разбойные нападения на продавцов в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, 28-летний уроженец города Черкесска вошел в салон сотовой связи и угрожал ножом работнику офиса продаж. Злоумышленник потребовал ключи от витрины с мобильными телефонами. Не дождавшись выполнения требований, мужчина попытался похитить со стойки выставочный образец смартфона, однако не смог этого сделать из-за антикражного устройства.

После неудачного ограбления подозреваемый решил устроить нападение на сотрудницу точки продажи лотерейных билетов. Он забрал из кассы 65 тысяч рублей и скрылся. Полицейские установили место личность и местонахождение злоумышленника. При задержании у мужчины была изъята часть похищенных денег и нож. Возбуждены уголовные дела.

Видео: ГУ МВД России по Москве