Трое жителей Подмосковья задержаны за ночное ограбление супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в Егорьевске. В ночное время злоумышленники пришли к супермаркету на улице Привокзальной и разбили стеклянную входную дверь. Двое сообщников проникли внутрь, а третий остался наблюдать за окружающей обстановкой.

Поддельники похитили несколько бутылок с алкоголем и соки. Они совершили две вылазки. После второй их заметил работавший в ночную смену сотрудник магазина, занимавшийся выкладкой товара. Однако злоумышленники успели сбежать с награбленным. Полицейские задержали подозреваемых. Выяснилось, что у них ранее были судимости. Ущерб от ограбления магазина составил порядка 24 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Московской области