Сегодня, 13:26
В Омской области задержали нетрезвого водителя

В отношении задержанного составлено семь протоколов об административных правонарушениях.

В Омской области сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в районе 593 километра автодороги Тюмень – Омск. Водитель автомобиля ВАЗ-2105 проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. В ходе погони сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие, произведя предупредительный выстрел вверх, а затем – по колесам автомобиля. 

Водитель был задержан после того, как машина съехала в кювет. Им оказался житель Омской области. Отмечается, что ранее  злоумышленник уже был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В салоне машины находились трое его односельчан, двое из которых – несовершеннолетние. В отношении водителя составлено семь протоколов об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали участников организованной группы, инсценировавшей ДТП для получения страховых выплат.

Видео: МВД России

