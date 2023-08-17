В Омской области задержали нетрезвого водителя

В отношении задержанного составлено семь протоколов об административных правонарушениях.

В Омской области сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в районе 593 километра автодороги Тюмень – Омск. Водитель автомобиля ВАЗ-2105 проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. В ходе погони сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие, произведя предупредительный выстрел вверх, а затем – по колесам автомобиля.

Водитель был задержан после того, как машина съехала в кювет. Им оказался житель Омской области. Отмечается, что ранее злоумышленник уже был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В салоне машины находились трое его односельчан, двое из которых – несовершеннолетние. В отношении водителя составлено семь протоколов об административных правонарушениях.

Видео: МВД России