Сегодня, 11:20
В Подмосковье задержали участников организованной группы, инсценировавшей ДТП для получения страховых выплат

Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 30 млн рублей.

В Подмосковье задержали участников организованной группы, инсценировавшей ДТП для получения страховых выплат. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, сообщники переправляли автомобили из-за рубежа, регистрировали их на номинальных собственников и приобретали страховые полисы, а затем совершали ДТП. От имени фиктивных владельцев злоумышленники обращались в страховые компании для получения выплат по договорам КАСКО.

Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 30 млн рублей. Полицейские задержали предполагаемых организаторов и активных участников противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресечена деятельность технических узлов телефонных мошенников.

Видео: МВД России

