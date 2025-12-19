Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 30 млн рублей.

В Подмосковье задержали участников организованной группы, инсценировавшей ДТП для получения страховых выплат. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, сообщники переправляли автомобили из-за рубежа, регистрировали их на номинальных собственников и приобретали страховые полисы, а затем совершали ДТП. От имени фиктивных владельцев злоумышленники обращались в страховые компании для получения выплат по договорам КАСКО.

Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 30 млн рублей. Полицейские задержали предполагаемых организаторов и активных участников противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела.

Видео: МВД России