В Москве пресечена деятельность технических узлов телефонных мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчина был завербован зарубежными кураторами для технического обслуживания оборудования, которое использовалось для совершения дистанционных мошенничеств. Предварительно установлено, что подозреваемые установил в разных районах столицы в трех арендованных квартирах бесперебойную работу сим-боксов. За свою работу злоумышленник получал ежедневное вознаграждение на криптокошелек.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли 11 сим-боксов, более 800 сим-карт различных российских операторов связи, ноутбук, видеокамеры для удаленного наблюдения за помещениями и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

