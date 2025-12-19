В Перми задержали подозреваемого в покушении на убийство

Отмечается, что в результате его действий жертвами поджога могли стать шесть человек.

В Перми сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина решил свести счеты со своей знакомой после того, как поссорился с ней. Он хотел сжечь женщину вместе с ее семьей в частном доме. Злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью дверь и стены коттеджа, после чего совершил поджог и скрылся.

Отмечается, что в результате его действий жертвами поджога могли стать шесть человек. Хозяева дома проснулись от запаха гари и с помощью огнетушителей самостоятельно ликвидировали возгорание. В кратчайшие сроки полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресекли деятельность подозреваемых в кражах денег с использованием онлайн-игр.

Видео: МВД России