Сегодня, 15:31
Весна обманула Петербург: на проспекте Шаумяна выпал снег 23 апреля

В Петербург 23 апреля неожиданно вернулась зимняя погода: город накрыло мокрым снегом, который принес порывистый ветер. Читатель Piter.TV поделился кадрами апрельского снегопада на проспекте Шаумяна

Из-за сложных метеоусловий городские службы приняли решение отменить разводку мостов. Кроме того, по данным комитета по благоустройству, в результате непогоды упало 5 деревьев: две липы в Колпино (в Никольском саду и сквере) и клен в сквере Скачки. Еще два дерева оказались на проезжей части в Московском и Калининском районах. Дороги уже расчистили.

МЧС днем предупреждало жителей об усилении ветра до 18 м/с и рекомендовало держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Ранее мы сообщили о том, что парки Петергофа закрыты для посещения из-за непогоды.

Видео: Piter.TV (Алексей Каркин)

