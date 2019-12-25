Минувшей ночью в Петербурге отменили разводку мостов из-за сильного ветра

Его порывы местами достигали 15-18 м/с.

В Петербурге в ночь с 22 на 23 апреля отменили разводку мостов в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигали 15-18 м/с, сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

При этом по Литейному мосту с 01:40 до 04:45 и мосту Александра Невского с 02:20 до 05:10 перекрывали движение. Напомним, сегодня действует "желтый" уровень опасности.

Ранее мы рассказывали о том, что период разводки переправ стартовал в Северной столице 10 апреля. До этого проводились подготовительные мероприятия: в частности, специалисты обновили Дворцовый мост. Отремонтированы четыре гидроцилиндра левого крыла – это ключевые элементы разводного механизма. Также провели свыше 60 технических разводок, чтобы проверить оборудование.

