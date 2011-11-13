С утра 22 апреля в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

Местами порывы сильного ветра могут достигать 15-17 м/с.

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 22 апреля. Об этом рассказали 21 апреля в пресс-службе городской администрации.

По данным Росгидрометцентра, завтра с 12:00 до 21:00 ожидается сильный северо-западный и западный ветер. Местами его порывы могут достигать 15-17 м/с. Кроме того, предупреждение будет действовать до 13:00 23 апреля из-за ветра со скоростью 15-20 м/с.

"Желтый" – второй уровень, означающий потенциально опасную погоду. Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прошедший четверг стал самым теплым днем в этом году. В 15:30 16 апреля температура воздуха составила +19,4 градусов.

