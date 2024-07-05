В Петербурге прошедший четверг стал самым теплым днем в этом году
В 15:30 температура воздуха составила +19,4 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что 16 апреля в 15:30 температура воздуха составила +19,4 градусов. Это не рекорд дня, но очень высокое значение. Экстремум температуры в +22,6 градуса был отмечен в 2025 году. 

Но вчерашний день, как и прогнозировали, стал самым теплым в этом году. Напомню, до этого самым теплым днем в Петербурге было 14 марта с максимальной температурой +15,3 гр. 

Александр Колесов, синоптик 

А в ближайшие дни в регион придет небольшое похолодание. 

Ранее на Piter.TV: жара до +26 градусов ожидается в Петербурге во второй половине апреля. Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду. При этом ветер останется преимущественно слабым восточного и северо-восточного направлений. 

