Жара до +26 градусов ожидается в Петербурге во второй половине апреля

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду, температура превысит норму на 4–5 градусов.

В Санкт-Петербурге во второй половине апреля ожидается значительное потепление, температура воздуха может подняться до +25…+26 градусов.

Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, в последние дни погода уже превышает климатическую норму примерно на 4,5 градуса, а к середине месяца отклонение может достигнуть около 5 градусов. В отдельные периоды воздух будет прогреваться до +18 градусов и выше, а затем возможны и более высокие значения. По словам специалиста, кратковременное похолодание возможно 18–20 апреля, однако оно будет незначительным и в основном проявится в ночное время и за пределами города.

Синоптик также отметил, что в последнюю пятидневку апреля в регион может прийти циклон с дождями. При этом ветер останется преимущественно слабым восточного и северо-восточного направления, хотя кратковременные усиления возможны до 8–9 м/с. Отмечается, что гололедица в этот период уже маловероятна, поэтому водителям можно переходить на летнюю резину. При этом среднесуточная температура пока не позволяет завершить отопительный сезон, который традиционно заканчивается в мае.

