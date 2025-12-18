  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге сильный ветер повалил как минимум пять деревьев
Сегодня, 12:25
248
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге сильный ветер повалил как минимум пять деревьев

0 0

За сутки на утилизацию отправили 180 кубометров мусора и 430 тонн смета.

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали 23 апреля, что сильный ветер минувшей ночью не принес серьезного ущерба зеленым насаждениям. К настоящему времени известно о трех упавших деревьях: Никольский сад и Никольский сквер в Колпино потеряли по липе, а сквер Скачки лишился клена. 

Еще два дерева оказались на территориях автодорог в Московском и Калининском районах, сейчас проезжую часть освободили.

Кроме того, за сутки на утилизацию отправили 180 кубометров мусора и 430 тонн смета. Парки, скверы и бульвары убирает 961 сотрудник зеленого хозяйства с помощью 275 тракторов и грузовиков. 

Утром имеющие ограждения сады в центре Петербурга были открыты для посетителей. В случае, если ветер усилится, будет принято решение об изменениях в графике их работы. 

Комитет по благоустройству

Ранее на Piter.TV: минувшей ночью в Петербурге отменили разводку мостов из-за сильного ветра. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: ветер, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии