В Петербурге сильный ветер повалил как минимум пять деревьев

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали 23 апреля, что сильный ветер минувшей ночью не принес серьезного ущерба зеленым насаждениям. К настоящему времени известно о трех упавших деревьях: Никольский сад и Никольский сквер в Колпино потеряли по липе, а сквер Скачки лишился клена.

Еще два дерева оказались на территориях автодорог в Московском и Калининском районах, сейчас проезжую часть освободили.

Кроме того, за сутки на утилизацию отправили 180 кубометров мусора и 430 тонн смета. Парки, скверы и бульвары убирает 961 сотрудник зеленого хозяйства с помощью 275 тракторов и грузовиков.

Утром имеющие ограждения сады в центре Петербурга были открыты для посетителей. В случае, если ветер усилится, будет принято решение об изменениях в графике их работы. Комитет по благоустройству

