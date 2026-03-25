В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, в вечернее время злоумышленник пришел в офис коммерческого банка на Люсиновской улице, попросил работницу помочь в получении талона и затем вместе с ней проследовал в кассовый зал. Угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, злоумышленник потребовал открыть дверь в хранилище.

Кассир увидела происходящее и нажала кнопку тревожной сигнализации. Мужчина поспешил объяснить свои действия шуткой и скрылся. Его задержали на следующий день. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Саратове полиция уличила учредителя и руководителя фирмы в незаконной банковской деятельности.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА