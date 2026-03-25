  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:18
171
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка

0 0

Отмечается, что кассир увидела происходящее и нажала кнопку тревожной сигнализации.

В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, в вечернее время злоумышленник пришел в офис коммерческого банка на Люсиновской улице, попросил работницу помочь в получении талона и затем вместе с ней проследовал в кассовый зал. Угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, злоумышленник потребовал открыть дверь в хранилище.

Кассир увидела происходящее и нажала кнопку тревожной сигнализации. Мужчина поспешил объяснить свои действия шуткой и скрылся. Его задержали на следующий день. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Саратове полиция уличила учредителя и руководителя фирмы в незаконной банковской деятельности.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, ирина волк, мвд россии, москва, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии