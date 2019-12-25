Петербуржец сломал телефон девушки и распылил в нее "перцовку" в ответ на замечание

Потерпевшая попросила его не заглядывать в окна чужих автомобилей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего горожанина, которому вменяют ч. 1 ст. 167, п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 21 ноября.

Год назад фигурант устроил скандал во дворе дома на Днепропетровской улице. Он вырвал мобильный телефон из рук незнакомки и бросил устройство на асфальт, а потом распылил в лицо девушки перцовый баллончик. Так обвиняемый отреагировал на замечание о том, что не стоит заглядывать в окна чужих машин.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV