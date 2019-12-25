Прораб сломал нос жителю Соснового Бора при попытке ограбления

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полицейские задержали мужчину, который избил жителя Соснового Бора. Об этом сообщили в МВД России.

Правоохранителям 16 ноября позвонили из больницы с информацией о том, что к ним поступил 39-летний пострадавший с переломом носа. По словам госпитализированного, возле кинотеатра на Комсомольской улице на него напал неизвестный и попытался отобрать браслет.

У парка "Приморский" 19 ноября по подозрению поймали 40-летнего прораба строительной организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

