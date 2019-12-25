  1. Главная
Прораб сломал нос жителю Соснового Бора при попытке ограбления
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полицейские задержали мужчину, который избил жителя Соснового Бора. Об этом сообщили в МВД России. 

Правоохранителям 16 ноября позвонили из больницы с информацией о том, что к ним поступил 39-летний пострадавший с переломом носа. По словам госпитализированного, возле кинотеатра на Комсомольской улице на него напал неизвестный и попытался отобрать браслет. 

У парка "Приморский" 19 ноября по подозрению поймали 40-летнего прораба строительной организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). 

Ранее мы рассказывали о том, что во время конфликта в "коммуналке" на Стойкости мужчина выстрелил в соседа. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы. 

Фото: Piter.TV 

