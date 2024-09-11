  1. Главная
Сегодня, 12:58
Во время конфликта в "коммуналке" на Стойкости мужчина выстрелил в соседа

Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы.

Росгвардейцы Кировского района Петербурга задержали жильца коммунальной квартиры, выстрелившего из аэрозольного пистолета "Удар-М2" в соседа во время конфликта. 

Вечером 16 ноября в доме на улице Стойкости случилась перепалка, туда прибыли сотрудники вневедомственной охраны. На месте они установили, что 44-летний мужчина избил 43-летнего потерпевшего, после чего выстрелил в его сторону. 

Злоумышленник был доставлен в восьмой отдел полиции, аэрозольное устройство изъяли. Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец устроил стрельбу в ресторане на улице Карпинского. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

