Во время конфликта в "коммуналке" на Стойкости мужчина выстрелил в соседа

Росгвардейцы Кировского района Петербурга задержали жильца коммунальной квартиры, выстрелившего из аэрозольного пистолета "Удар-М2" в соседа во время конфликта.

Вечером 16 ноября в доме на улице Стойкости случилась перепалка, туда прибыли сотрудники вневедомственной охраны. На месте они установили, что 44-летний мужчина избил 43-летнего потерпевшего, после чего выстрелил в его сторону.

Злоумышленник был доставлен в восьмой отдел полиции, аэрозольное устройство изъяли. Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы.

