Петербуржец устроил хаотичную стрельбу в ресторане на улице Карпинского

Его задержали.

В ресторане на улице Карпинского посетитель в состоянии сильного опьянения начал вести себя вызывающе и привлёк внимание сотрудников заведения громкими криками и угрозами. Мужчина подошёл к столику в общем зале и стал конфликтовать с гостями, после чего достал из кармана предмет, напоминающий пистолет. Он несколько секунд махал оружием в сторону персонала и посетителей и переходил то на крики, то на резкие движения.

Сотрудники ресторана попытались успокоить дебошира, однако он не прекратил нападок и внезапно поднял руку с пистолетом и направил его вверх. Через мгновение раздался резкий хлопок, и мужчина выстрелил в потолок. В зале возник переполох, несколько гостей бросились к выходу, а администратор тут же нажала кнопку тревожной сигнализации.

На вызов через несколько минут приехал экипаж Росгвардии. Сотрудники войск правопорядка вошли в зал и сразу пресекли действия нарушителя. Они разоружили мужчину и установили, что он использовал аэрозольный пистолет "Добрыня". Стражи правопорядка доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и оформления материалов уголовного дела.

Сотрудники заведения сообщили Росгвардии, что после выстрела никто не получил травм. Инцидент ограничился испугом посетителей, повреждением потолочной панели и задержанием злоумышленника.

