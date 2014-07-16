  1. Главная
Ограбившие булочную на улице Ленина ответят перед судом

Общий ущерб превысил 3 тыс. рублей.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего и 34-летнего мужчин, им вменяют п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), сообщили в надзорном ведомстве. 

В сентябре нетрезвые фигуранты, находясь в булочной на улице Ленина, спрятали несколько продуктов под одежду, а затем покинули заведение. Общий ущерб превысил 3 тыс. рублей. Похищенную еду злоумышленники съели дома. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что подростки похитили сейф с деньгами из храма во Всеволожском районе. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

