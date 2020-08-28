  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержаны ограбившие булочную на проспекте Ленина в Петербурге
Сегодня, 8:53
181
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержаны ограбившие булочную на проспекте Ленина в Петербурге

0 0

Материальный ущерб составил 1,7 тыс. рублей.

Полиция задержала двоих любителей мучного, похитивших булки из павильона на проспекте Ленина. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 24 сентября к правоохранителям Петроградского района обратились сотрудники булочной с информацией о краже. Материальный ущерб составил 1,7 тыс. рублей. 

По подозрению в совершении преступления 1 октября на Большом проспекте П. С. поймали мужчин в возрасте 26 и 34 лет. Младшего из них неоднократно судили за кражу. 

Ранее на Piter.TV: знакомый семьи пришел посидеть с детьми и обокрал ее на 80 тыс. рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: кража, проспект ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии