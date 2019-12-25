Знакомый семьи пришел посидеть с детьми и обокрал ее на 80 тыс. рублей в Петербурге

При уборке квартиры он обнаружил в прикроватной тумбочке кошелек с 50 тыс. рублей и 400 долларами США.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 2 октября.

В период с 30 мая по 1 июня мужчина присматривал за детьми своих знакомых по их просьбе. При уборке квартиры он обнаружил в прикроватной тумбочке кошелек с 50 тыс. рублей и 400 долларами США. Тогда фигурант похитил кошелек, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: подросток в шлеме похитил из ПВЗ в Сертолово два телефона за 250 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV