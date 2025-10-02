Подросток в шлеме похитил из ПВЗ в Сертолово два телефона за 250 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Полицейские Всеволожского района задержали подростка за разбойное нападение в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 29 сентября поступила информация о нападении на ПВЗ в Сертолово. Туда зашел молодой человек в шлеме и, угрожая пневматическим пистолетом, похитил два телефона общей стоимостью свыше 249 тыс. рублей.

Подозреваемым оказался 16-летний житель Северной столицы, при нем был "пневмат". Мобильные устройства изъяты и возвращены.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти