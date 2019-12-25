Пожизненно осужденный россиянин просит выпустить его на свободу после 29 лет колонии

Россиянин, который отбывает пожизненное наказание, хочет выйти на свободу раньше срока. Осужденный запрашивает условно-досрочное освобождение. Ранее он уже провел 29 лет в колонии особого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Речь идет о 60-летнем Давуде Магомедове, которого Верховный суд Республики Дагестан приговорил к смертной казни в 1997 году. Затем меру изменили на пожизненное лишение свободы. За россиянином числятся уголовные дела по разным статьям, в том числе, за убийства, разбой, бандитизм и попытку побега.

Отмечается, что часть срока Магомедов провел в колонии "Белый медведь" в Пермском крае, далее его планируют перевести в учреждение "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе. На данный момент в рассмотрении ходатайства об УДО ему отказано.

Фото: Freepik