Полицейские вычислили одного из курьеров аферистов, похитивших 12 млн рублей у жительницы Подмосковья

Отмечается, что задержанный сам стал жертвой мошенников и по их поручению "собирал долги от юридических лиц".

Сотрудники полиции вычислили одного из курьеров аферистов, похитивших 12 млн рублей у жительницы Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 84-летней пенсионерке позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда, где она ранее работала, чтобы уточнить ее персональные данные. Разговор был прерван, после чего с потерпевшей связались лжесиловики, которые рассказали о попытках злоумышленников похитить ее деньги с банковских счетов, и велели ей обналичить накопления, чтобы передать их курьеру под предлогом перечисления на "безопасный счет".

Сначала пенсионерка отдала первой соучастнице свыше пяти миллионов рублей. Затем к ней дважды приходил другой курьер, которому она передала 6,5 млн рублей. Полицейские задержали 18-летнего жителя Санкт-Петербурга, который сам стал жертвой мошенников и по их поручению "собирал долги от юридических лиц". Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Алтае задержали водителя, угрожавшего поджечь полицейских и свой автомобиль.

