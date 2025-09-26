Ограбивший офис на 2,7 млн рублей в Шушарах отправлен в СИЗО

Преступника задержали 25 сентября, и в тот же день было предъявлено обвинение.

Пушкинский районный Петербурга заключил под стражу мужчину, который ограбил офис автозапчастей. Об это пишет 26 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Напомним, злоумышленник незаконно проник через окно в кабинет коммерческой компании в Шушарах и похитил сейф с 2,7 млн рублей и ноутбук марки Chuwi стоимостью в 26,6 тыс. рублей, после чего скрылся.

Преступника задержали 25 сентября, и в тот же день было предъявлено обвинение. Суд отправил его в следственный изолятор до 19 ноября.

