Ограбивший офис на 2,7 млн рублей в Шушарах отправлен в СИЗО
Сегодня, 16:45
Преступника задержали 25 сентября, и в тот же день было предъявлено обвинение.

Пушкинский районный Петербурга заключил под стражу мужчину, который ограбил офис автозапчастей. Об это пишет 26 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Напомним, злоумышленник незаконно проник через окно в кабинет коммерческой компании в Шушарах и похитил сейф с 2,7 млн рублей и ноутбук марки Chuwi стоимостью в 26,6 тыс. рублей, после чего скрылся. 

Преступника задержали 25 сентября, и в тот же день было предъявлено обвинение. Суд отправил его в следственный изолятор до 19 ноября. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала обокравших ПВЗ на 817 тыс. рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

