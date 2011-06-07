  1. Главная
Рецидивист похитил из магазина автозапчастей в Шушарах ящик с 2,7 млн рублей и ноутбук
Сегодня, 10:48
Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Полиция Пушкинского района задержала подозреваемого в краже из магазина автозапчастей в Шушарах. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 19 сентября к правоохранителям обратился руководитель компании с заявлением о том, что злоумышленник проник в помещение офиса на Железнодорожной улице, откуда похитил металлический ящик с 2,7 млн рублей и ноутбук. 

Накануне утром в Псковской области по подозрению поймали 49-летнего рецидивиста, его судили в том числе за кражи. 

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Низино мужчина угнал мотоцикл за 420 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

