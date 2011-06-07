Рецидивист похитил из магазина автозапчастей в Шушарах ящик с 2,7 млн рублей и ноутбук

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Полиция Пушкинского района задержала подозреваемого в краже из магазина автозапчастей в Шушарах. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 19 сентября к правоохранителям обратился руководитель компании с заявлением о том, что злоумышленник проник в помещение офиса на Железнодорожной улице, откуда похитил металлический ящик с 2,7 млн рублей и ноутбук.

Фото: Piter.TV