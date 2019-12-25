В деревне Низино мужчина угнал мотоцикл за 420 тыс. рублей

Как сообщил заявитель, из его открытого гаража на дачном участке похитили байк Yamaha за 420 тыс. рублей.

Полицейские Ломоносовского района задержали угонщика мотоцикла из деревни Низино. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к правоохранителям 14 сентября обратился 48-летний житель Петергофа. Как сообщил заявитель, из его открытого гаража на дачном участке похитили байк Yamaha за 420 тыс. рублей.

По подозрению вечером 24 сентября поймали 29-летнего жителя деревни. Угнанный мотоцикл уже изъят.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти