В деревне Низино мужчина угнал мотоцикл за 420 тыс. рублей

Полицейские Ломоносовского района задержали угонщика мотоцикла из деревни Низино. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к правоохранителям 14 сентября обратился 48-летний житель Петергофа. Как сообщил заявитель, из его открытого гаража на дачном участке похитили байк Yamaha за 420 тыс. рублей.
По подозрению вечером 24 сентября поймали 29-летнего жителя деревни. Угнанный мотоцикл уже изъят.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
