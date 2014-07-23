На Невском проспекте молодой человек разбил стекло и повредил бампер Nissan

Злоумышленника доставили в 78-й отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Росгвардейцы задержали неадеквата, который повредил чужой автомобиль марки Nissan на Невском проспекте.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сотрудники вневедомственной охраны Центрального района ночью 24 сентября получили информацию о том, что неизвестный прыгает по крыше иномарки. На месте происшествия поймали 25-летнего мужчину, он разбил переднее лобовое стекло и повредил задний бампер машины.

Злоумышленника доставили в 78-й отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее мы рассказывали о том, что разыскивается женщина, разбившая стекло в автобусе на Богатырском проспекте.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти